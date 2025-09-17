Merck Aktie News: Merck steigt am Freitagnachmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 107,85 EUR.
Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 107,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 108,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 108,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 250.230 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2024 auf bis zu 170,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 6,63 Prozent sinken.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie aus.
Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 EUR je Merck-Aktie belaufen.
