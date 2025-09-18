DAX23.747 +0,3%ESt505.490 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.656 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Freitagvormittag

19.09.25 09:27 Uhr
Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 107,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
107,00 EUR -2,70 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 108,10 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.836 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,85 EUR erreichte der Titel am 20.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,33 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investment-Tipp Merck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen