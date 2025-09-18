Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 107,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 108,10 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.836 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,85 EUR erreichte der Titel am 20.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,33 EUR im Jahr 2025 aus.

