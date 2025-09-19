Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 109,25 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 109,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 109,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,90 EUR. Zuletzt wechselten 69.583 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 54,00 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,83 Prozent.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

