Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 110,45 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 110,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 110,35 EUR. Bei 110,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.797 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 60,25 Prozent zulegen. Am 19.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 2,13 Prozent Luft nach unten.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 163,50 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,69 EUR im Jahr 2025 aus.

