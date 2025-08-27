DAX24.064 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.475 -0,2%Nas21.655 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Kurs der Merck

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag höher

28.08.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag höher

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 108,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
108,45 EUR -0,25 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 108,50 EUR. Bei 109,30 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.724 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,19 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,32 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen