Merck Aktie News: Merck am Nachmittag höher

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 108,50 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 108,50 EUR. Bei 109,30 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.724 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,19 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,32 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen