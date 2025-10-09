Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 120,05 EUR.

Mit einem Kurs von 120,05 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 120,40 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 120,00 EUR. Bei 120,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.147 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR an. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 40,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,12 Prozent.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

