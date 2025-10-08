Merck Aktie News: Merck stabilisiert sich am Mittwochnachmittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 119,25 EUR.
Mit einem Kurs von 119,25 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 119,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.851 Merck-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (168,25 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.
Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
