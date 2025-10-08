DAX24.605 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1634 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Aktie im Blick

Merck Aktie News: Merck stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

08.10.25 16:10 Uhr

08.10.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Merck stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 119,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
119,30 EUR 0,60 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 119,25 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 119,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.851 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (168,25 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

Merck-Aktie: Was Analysten von Merck erwarten

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen