Merck Aktie News: Merck wird am Mittwochmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 118,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 118,15 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 117,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.840 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 42,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 07.08.2025 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,33 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
