Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 119,20 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 119,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 118,35 EUR ein. Mit einem Wert von 120,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.962 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 168,25 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

