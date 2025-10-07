DAX24.340 -0,2%Est505.619 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.951 -0,3%
Aktienentwicklung

Merck Aktie News: Merck büßt am Dienstagvormittag ein

07.10.25 09:26 Uhr
Merck Aktie News: Merck büßt am Dienstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 119,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
118,70 EUR -1,70 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 119,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 119,40 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.535 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 168,25 EUR. 40,91 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Abschläge von 15,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

