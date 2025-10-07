Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 119,15 EUR.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 119,15 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,35 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,15 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.029 Stück gehandelt.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 168,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,21 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

