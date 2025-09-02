DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.549 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagabend mit Einbußen

04.09.25 20:25 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagabend mit Einbußen

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 83,74 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 83,74 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 83,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 527.164 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2024 auf bis zu 120,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,66 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

