Fokus auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verliert am Montagnachmittag

08.09.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verliert am Montagnachmittag

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 83,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
71,00 EUR -0,90 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 83,12 USD. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 82,82 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 83,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 280.601 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 120,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 44,73 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 13,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,12 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

