Blick auf Merck-Kurs

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

18.09.25 16:11 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 81,19 USD.

Die Merck-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 81,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 81,67 USD. Die Merck-Aktie sank bis auf 80,98 USD. Bei 81,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 248.283 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 119,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 47,04 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,22 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 15,80 Mrd. USD, gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

