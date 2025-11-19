Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag billiger
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 96,15 USD.
Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 96,15 USD. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 95,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 96,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 328.475 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,06 USD. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. 9,27 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 31,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD.
Am 30.10.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,24 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 17,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 16,72 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Merck am 03.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
