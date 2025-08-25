Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,47 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 85,47 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,28 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 122.524 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,30 USD erreichte der Titel am 07.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 40,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,22 Prozent.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

