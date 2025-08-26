Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 85,04 USD.

Mit einem Wert von 85,04 USD bewegte sich die Merck-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 85,48 USD. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,92 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204.997 Merck-Aktien.

Bei 120,30 USD markierte der Titel am 07.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 USD belaufen.

Merck gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,92 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingebracht