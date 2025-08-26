DAX23.993 -0,7%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.517 +0,2%Nas21.576 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,66 +0,6%Gold3.385 -0,2%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

27.08.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Merck zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 85,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
73,60 EUR 0,50 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 85,04 USD bewegte sich die Merck-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 85,48 USD. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,92 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204.997 Merck-Aktien.

Bei 120,30 USD markierte der Titel am 07.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 USD belaufen.

Merck gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,92 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen