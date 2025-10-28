Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verliert am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 87,47 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 87,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 87,00 USD. Bei 88,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 249.773 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,10 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,16 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,14 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Merck-Aktie.

