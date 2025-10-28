Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend mit Verlusten
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 87,02 USD.
Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 87,02 USD ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,94 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 88,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 565.282 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,10 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,78 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 15,74 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,20 Prozent zurück. Hier wurden 15,80 Mrd. USD gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,91 USD im Jahr 2025 aus.
