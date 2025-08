Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 762,23 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 762,23 USD nach oben. Bei 766,93 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 760,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 716.947 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 784,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,95 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 450,81 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 69,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,76 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 837,83 USD an.

Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,16 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 47,52 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Am 05.08.2026 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 27,67 USD je Aktie aus.

