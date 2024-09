Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf rotem Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 509,52 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 509,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 504,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 506,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 380.345 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 544,20 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 82,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 574,29 USD angegeben.

Am 31.07.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 5,31 USD gegenüber 3,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 39,07 Mrd. USD gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,27 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Darum hält ein Analyst die Apple-Aktie für besonders Anleger-freundlich

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

So schätzen die Analysten die Meta-Aktie im August 2024 ein