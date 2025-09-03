DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.462 +0,4%Nas21.578 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester

04.09.25 16:10 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 750,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
647,90 EUR 16,90 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 750,02 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 761,13 USD. Bei 748,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 768.836 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (796,21 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,16 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 479,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,76 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.

Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,16 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 47,52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Meta

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen