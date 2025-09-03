Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 750,02 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 750,02 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 761,13 USD. Bei 748,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 768.836 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (796,21 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,16 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 479,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,02 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,76 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.
Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,16 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 47,52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie
Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA
Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Meta
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2023
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.2019
|Facebook Reduce
|HSBC
|31.01.2019
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen