Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,58 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 159,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,20 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 50,87 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,50 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 243,22 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 27.07.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,46 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,88 Prozent zurück. Hier wurden 28.822,00 USD gegenüber 29.077,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2022 wird am 02.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

