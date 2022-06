Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 09.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 183,80 EUR abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 183,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 184,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 334 Stück.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 43,41 Prozent Luft nach oben. Am 27.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 284,63 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Es stand ein EPS von 2,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 27.908,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,97 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

