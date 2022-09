Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 161,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 162,58 EUR. Bei 162,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 324,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,76 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,02 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,30 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.077,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.11.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

