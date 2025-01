Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 606,10 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 606,10 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 602,74 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 610,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 585.712 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 638,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 358,64 USD fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,83 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 663,71 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 40,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,15 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,66 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

