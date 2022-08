Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag gesucht

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 166,02 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,14 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.331 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 48,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 145,74 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,92 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,22 USD.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28.822,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NVIDIA-Aktie & Co.: Diese Metaverse-Aktien könnten zukünftig vom VR-Trend profitieren

Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter Meta zapft erstmals Anleihemarkt an

Snapchat-CEO Evan Spiegel - vom Studien-Abbrecher zum Milliardär

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com