Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 752,36 USD.

Mit einem Kurs von 752,36 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 755,62 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 748,88 USD. Mit einem Wert von 755,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 380.415 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 796,21 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 479,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 56,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,76 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 837,83 USD an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,16 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 39,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,22 USD je Aktie belaufen.

