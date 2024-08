Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 514,79 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 514,79 USD ab. Bei 512,96 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 516,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 360.989 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 274,39 USD erreichte der Anteilsschein am 19.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 46,70 Prozent sinken.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 574,29 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 31.07.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 39,07 Mrd. USD gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,26 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

