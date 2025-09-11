Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Freitagnachmittag ab
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 748,27 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 748,27 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 743,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 748,79 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 280.312 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (796,21 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,41 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 479,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,76 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 837,83 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Das EPS lag bei 7,14 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 22.10.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Meta-Aktie trotzdem stabil: Sammelklage wegen Datenschutzverstößen in Deutschland droht
Meta-Aktie niedriger: EU-Gericht kritisiert Aufsichtsgebühr für Meta und TikTok
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
