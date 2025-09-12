Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Montagnachmittag
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 759,84 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 759,84 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 763,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 757,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 421.590 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 796,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 36,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.
Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 39,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
