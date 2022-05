Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 183,42 EUR zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel um 20.05.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,50 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 182,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 182,76 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.569 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 164,24 EUR fiel das Papier am 27.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 27.908,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.171,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

