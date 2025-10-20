Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Abend freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 733,42 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 733,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 721,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.180.851 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,56 Prozent. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 479,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 52,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,76 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 837,83 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 7,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,16 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,26 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

Meta Platforms wohl vor Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort - Aktie etwas höher