DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.014 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,97 -0,6%Gold4.360 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs aktuell

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Abend freundlich

20.10.25 20:23 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
629,90 EUR 21,90 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 733,42 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 733,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 721,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.180.851 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,56 Prozent. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 479,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 52,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,76 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 837,83 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 7,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,16 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,26 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

Meta Platforms wohl vor Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort - Aktie etwas höher

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen