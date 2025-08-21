Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 742,05 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 742,05 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 744,01 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 739,70 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312.062 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 796,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 7,30 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 479,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 54,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,76 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 837,83 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,16 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

