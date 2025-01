Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 646,50 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 646,50 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 646,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 636,45 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.149.548 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 646,90 USD erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 385,66 USD fiel das Papier am 26.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 40,35 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 663,71 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 30.10.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie vermeldet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 29.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 22,67 USD im Jahr 2024 aus.

