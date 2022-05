Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 26.05.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 171,16 EUR. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 172,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.355 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 47,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2022 bei 164,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 4,21 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 284,63 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.908,00 USD – ein Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 27.07.2022 gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,06 USD je Aktie.

