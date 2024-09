Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 576,59 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 576,59 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 577,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 575,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 732.051 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 577,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,13 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 279,49 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 51,53 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,07 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 21,30 USD im Jahr 2024 aus.

