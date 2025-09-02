Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochabend mit Abschlägen

Micron Technology im Blick

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 117,59 USD ab.

Um 20:07 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 117,59 USD ab. Der Kurs der Micron Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,30 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,26 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 1.395.712 Aktien.

Am 27.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,480 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Am 25.06.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.09.2026 dürfte Micron Technology die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,00 USD fest.

