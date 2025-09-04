Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Micron Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 128,01 USD.

Die Micron Technology-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 128,01 USD. Bei 129,25 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 127,81 USD. Zuletzt wechselten 1.705.281 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,75 USD an. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 51,90 Prozent wieder erreichen.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,480 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 136,67 USD.

Micron Technology gewährte am 25.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 9,30 Mrd. USD gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?