Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochabend im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 140,39 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 140,39 USD zu. Kurzfristig markierte die Micron Technology-Aktie bei 142,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.381.182 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 markierte das Papier bei 142,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 1,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,480 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 136,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 29.09.2026 präsentieren.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

