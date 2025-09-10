Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology steigt am Donnerstagnachmittag stark
Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,7 Prozent auf 152,15 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,7 Prozent auf 152,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 156,26 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,00 USD. Zuletzt wechselten 5.006.815 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 156,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Abschläge von 59,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 USD je Micron Technology-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.
Am 25.06.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,56 Prozent gesteigert.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.09.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 29.09.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2025 8,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt
NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken
Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen