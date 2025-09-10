Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology steigt am Donnerstagnachmittag stark

Aktienentwicklung

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,7 Prozent auf 152,15 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,7 Prozent auf 152,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 156,26 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,00 USD. Zuletzt wechselten 5.006.815 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 156,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Abschläge von 59,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 USD je Micron Technology-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.

Am 25.06.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,56 Prozent gesteigert.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.09.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 29.09.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2025 8,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

