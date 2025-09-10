Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology schießt am Abend hoch

Blick auf Micron Technology-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,8 Prozent auf 152,27 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 8,8 Prozent auf 152,27 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 156,26 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,00 USD. Zuletzt wechselten 9.434.773 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 156,26 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 147,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,480 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Am 25.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 6,81 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.09.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2025 8,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

