Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 243,98 USD abwärts.

Die Micron Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 243,98 USD. Bei 243,62 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 248,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.348.557 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,36 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 296,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,527 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 16,86 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

