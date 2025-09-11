DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.927 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Notierung im Blick

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Nachmittag fester

12.09.25 16:10 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Micron Technology zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 154,99 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
134,04 EUR 5,30 EUR 4,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 154,99 USD. Kurzfristig markierte die Micron Technology-Aktie bei 155,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.372.729 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,26 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. 0,82 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,480 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Am 25.06.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.09.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.09.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
