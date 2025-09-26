Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 165,61 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 165,61 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,94 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,04 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.045.277 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 170,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Gewinne von 2,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 168,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,518 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,67 USD je Micron Technology-Aktie.

