Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Micron Technology am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 190,72 USD.

Das Papier von Micron Technology legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,0 Prozent auf 190,72 USD. Bei 193,00 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 191,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.573.888 Micron Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 201,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 209,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 16,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

