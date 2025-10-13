DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.110 +2,3%
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zündet am Abend Kursrakete

13.10.25 20:23 Uhr

13.10.25 20:23 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zündet am Abend Kursrakete

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 192,14 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 20:08 Uhr 5,8 Prozent. In der Spitze legte die Micron Technology-Aktie bis auf 193,00 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 191,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.597.379 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 201,00 USD. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 4,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,96 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,527 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie verdient. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

