Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 158,18 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 158,18 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 157,05 USD. Bei 157,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.758.464 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,38 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 1,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD ab. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 156,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,480 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.

Am 25.06.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 6,81 Mrd. USD eingefahren.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.09.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,02 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.net

