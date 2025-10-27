Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology stabilisiert sich am Nachmittag

Micron Technology im Blick

Die Aktie von Micron Technology zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Micron Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 218,94 USD.

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 218,94 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 224,69 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 215,80 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.047.668 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 224,69 USD markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 71,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 132,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

