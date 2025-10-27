Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Im NASDAQ-Handel kam die Micron Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 219,15 USD.

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 219,15 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 224,69 USD aus. Bei 215,80 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 224,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.377.686 Micron Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,69 USD. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 2,47 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 71,91 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,527 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,78 USD je Aktie.

